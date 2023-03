Aprilia, Aleix Espargaro si opera: GP Portimao non a rischio

ROMA - Aleix Espargaro si opera al braccio destro per curare una fibrosi muscolare: era stato lo spagnolo ad anticipare il problema, parlando dei sintomi che lo hanno portato a completare un numero ridotto di giri nel secondo giorno di test di MotoGP a Portimao . Il pilota dell'Aprilia ha svolto gli esami del caso in una clinica a Barcellona, i quali hanno confermato la fibrosi, pur escludendo altri problemi al tunnel carpale, che quindi non avrà bisogno di essere operato.

Il primo GP in Portogallo non è a rischio

C'è però una buona notizia: infatti, l'intervento sarà meno invasivo di quello che Espargaro aveva già subito tempo fa, e per questo anche i tempi di recupero saranno ridotti, stimati in una decina di giorni. Questo vuol dire che il pilota Aprilia, che verrà operato nella mattinata di martedì 14 marzo, dovrebbe poter essere in pista nel weekend che porta al primo GP stagionale, sempre in Portogallo.