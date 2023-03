MotoGP, Quartararo: "Meglio di prima, ma ancora non siamo pronti"

ROMA - "Non siamo ancora pronti, ci manca ancora qualcosa, ma va molto meglio rispetto ai giorni di test fatti prima". Così Fabio Quartararo , ai microfoni di Sky Sport, commenta la situazione della Yamaha dopo la chiusura della preseason, con i test di Portimao in archivio . "Il secondo giorno è stato molto più positivo, manca ancora qualcosa. Abbiamo preso il pacchetto aerodinamico dalla moto del 2022 e altri setting dal passato ed è andata meglio", ha aggiunto il campione del mondo del 2021.

"Lo spoiler? Non penso che lo useremo"

Tra le novità provate da Yamaha non è passato inosservato il curioso alettone, che però Quartararo non ha trovato così utile: "L’ala posteriore non ha avuto lati negativi ma nemmeno positivi, quindi non penso che la useremo. Io ho deciso che pacchetto usare, poi dovremo guardare con la squadra se si può fare o no". Infine, una battuta sul nuovo formato, con le Sprint: "Cambia tutto, ho simulato la Sprint: non è andata male, penso che possiamo fare bene, più o meno".