MotoGP, Alex Marquez colpito dalla Ducati: "Siamo avanti a tutti"

ROMA - C'è stato subito feeling tra Alex Marquez e la Ducati. Lo spagnolo ha fin da subito notato la forza della Desmosedici GP22, apprezzando anche l'atmosfera all'interno dei box. "Dall’Igna passava ogni mezzogiorno e tutti i pomeriggi durante i test, cosa che non accadeva in Honda. Per un pilota è importante, perché ti senti parte integrante e suggeriscono molti spunti di miglioramento - spiega lo spagnolo in un evento dello sponsor Estrella Galicia -. Poi la Ducati è avanti e in tutti gli aspetti ha qualcosa di positivo".