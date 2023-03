MotoGP Ducati, Miller: "Bagnaia è cambiato, lo vedo più sicuro"

ROMA - "Quest'anno sembra più forte dello scorso anno, anche più di quanto lo era stato nel finale di stagione del 2021. Sembra un uomo diverso, è cambiato, è più in fiducia, ed è davvero impressionante!". Così Jack Miller ha commentato la prestazione di Francesco Bagnaia ai test di MotoGP a Portimao, in cui il pilota della Ducati ha chiuso con il miglior tempo totale, nonché con il miglior tempo nelle prove di Sprint Race. Nelle parole riportate da Crash-net, l'australiano, ex compagno di squadra di Pecco e ora alla KTM, ha aggiunto: "A Portimao l'ho seguito per un po' in prossimità dell'ultima curva, e ho notato che si fida molto della sua moto".