Ducati, Dall'Igna: "Qui ho trovato giuste persone per sviluppare aerodinamica"

ROMA - "Ho sempre pensato che l'aerodinamica non fosse abbastanza sviluppata nel motociclismo, ma la realtà è che non avevo mai avuto a disposizione gli specialisti giusti in questo campo per sviluppare il tema nel modo corretto. Li ho trovati in Ducati, e abbiamo lavorato insieme". Così Luigi Dall'Igna, nell'intervista rilasciata a Speedweek per spiegare, in un certo senso, il segreto che ha portato Ducati sul tetto del mondo, scalzando il dominio di Honda e Yamaha, con la seconda che ha anche perso il team satellite. L'ingegnere vicentino è arrivato in Ducati nel 2014, e dal 2016 ha introdotto la prima novità degna di nota, ovvero le famose "ali"; tanto criticate all'inizio, ora non solo sono state "copiate", ma ogni scuderia prova a metterci del suo per renderle più adatte alle proprie caratteristiche.