MotoGP Ducati, Agostini esalta Bagnaia: “Può aprire un ciclo”

ROMA - " Bagnaia può aprire un ciclo. Ha già vinto il campionato del mondo, quest'anno parte favorito, è lui l'uomo da battere e la Ducati ha un grande vantaggio, quindi gli altri dovranno rincorrere". Così Giacomo Agostini , ai microfoni di Italpress, presenta la nuova stagione di MotoGP , che scatterà nel weekend con il Gran Premio del Portogallo . Ducati ha già dato segnali di conferma molto importanti nei test prestagionali, e lo stesso Pecco sembra voler ricominciare da dove aveva lasciato . Ma Agostini spera che anche la concorrenza possa crescere: "Per il bene della MotoGP, spero, perché sarebbe un grande spettacolo per tutti gli appassionati delle due ruote, che arrivino anche la Yamaha con Quartararo e la Honda con Marquez per dare vita a un Mondiale combattuto".

Il duello con Bastianini

Per la verità, un primo rivale per il titolo Bagnaia lo ha già nel proprio box, vista la promozione di Enea Bastianini dopo la splendida annata con il team Gresini. Sul testa a testa tra i due italiani, Agostini sentenzia: "Non sarà certo un dramma gestirli. Sono due ragazzi veloci, ci sarà sicuramente lotta ed è giusto che ognuno faccia la propria gara. Che vinca il migliore, ma l'importante è che ci sia rispetto. La lotta c'è sempre, che sia con il compagno di squadra o con l'avversario. Certo, con il tuo compagno non c'è la scusante della moto diversa e quindi chi vince, in quel caso, è sicuramente il migliore".