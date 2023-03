MotoGP: Espargaro e Di Giannantonio dichiarati "fit" per il GP del Portogallo

ROMA - Via libera per Fabio Di Giannantonio e Aleix Espargaro. I due piloti sono stati infatti dichiarati "fit" per il Gran Premio del Portogallo, valevole per la prima tappa stagionale della MotoGP. Il pilota spagnolo di Aprilia aveva subito un'operazione dieci giorni fa per risolvere una fibrosi muscolare. A meno di due settimane dall'operazione, lo spagnolo di Aprilia ha eseguito alcuni controlli che hanno dato esito positivo e gli permetteranno di gareggiare fin dalla prima tappa.