MotoGP, Alex Marquez comanda le FP1 in Portogallo: Bagnaia nono

PORTIMAO - La nuova stagione di MotoGP ha preso ufficialmente il via, con le prime prove libere del GP di Portogallo, che hanno visto Alex Marquez chiudere con il miglior tempo in 1:38.782, seguito, nel giro di 140 millesimi, da Joan Mir e Luca Marini. Appena giù dal podio della sessone, ecco l'altra Ducati Mooney VR46 di Marco Bezzecchi, a precedere le Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin, intervallate da Maverick Vinales, prima Aprilia in pista. Tra l'ottavo e il decimo posto, ecco Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Marc Marquez: i tre campioni si sono limitati ad "assaggiare" la pista, senza tentare il time attack.