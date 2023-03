Valentino Rossi: "Macché calcio, per Marquez ero il mito da distruggere"

ROMA - "Marquez ha deciso di farmi perdere il mondiale. Si è inventato scuse, dicendo che gli avevo fatto qualcosa, ma la realtà è che per lui ero semplicemente il mito da distruggere, così che lui potesse prendere il mio posto ". Così Valentino Rossi torna a commentare il celebre episodio di Sepang 2015, con il contatto con Marc Marquez che ha fatto da preludio all'ultimo appuntamento di Valencia, in cui Jorge Lorenzo si è aggiudicato il titolo mondiale a discapito del Dottore. La leggenda italiana, ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, ha così risposto a quanto affermato da Marquez nel proprio documentario All In . A proposito del "calcio" al 93, Rossi ha affermato: "Mi ha dato fastidio tutta la gara, ha provato a buttarmi giù, poi io l'ho stretto e ci siamo toccati. Dice che gli ho dato un calcio, ma non gliel'ho dato ".

"Si sapeva cosa avrebbe fatto Marquez a Valencia"

Rossi ha proseguito spiegando come è andato il post gara di Sepang: "Siamo andati dai commissari e pensavo che lo avrebbero penalizzato, invece hanno fatto partire me ultimo. Io dissi agli steward 'a Valencia farà il guardiaspalle a Lorenzo per farlo vincere'. Non hanno voluto credermi; è questa la cosa brutta, era una cosa annunciata - sottolinea il Dottore -. A Marquez dissi 'ti rendi conto della figura che stai facendo? Ti ricorderanno solo per questo, qualsiasi cosa farai'. Mi ha guardato stando in silenzio, è stato bruttissimo".