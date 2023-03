MotoGP, GP Portogallo: nuovo record Miller, spavento Pol Espargaro

PORTIMAO - Le FP2 del Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento del mondiale MotoGP, hanno visto Jack Miller chiudere con il miglior tempo non solo della sessione, ma in generale della pista: il pilota KTM, infatti, nel finale di sessione ha centrato uno straordinario 1:37.709. Dietro di lui, in un decimo e mezzo, Maverick Vinales e Francesco Bagnaia. Quella di Portimao è stata una sessione divisa di fatto in tre tronconi da due bandiere rosse: la prima, arrivata dopo nemmeno 15 minuti, causata da problemi con il cronometro e quindi con il rilevamento dei tempi dei piloti; la seconda, a circa 13 minuti dalla fine, a causa di una rovinosa caduta di Pol Espargaro in curva 10, che gli ha procurato un trauma alla schiena e al petto. Attimi di apprensione per il pilota spagnolo del team GASGAS, trasportato in elicottero all'ospedale di Faro: Dorna ha comunque comunicato che Pol è cosciente e muove gli arti, ma necessita di controlli più approfonditi.