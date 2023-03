MotoGP Portogallo 2023, diretta qualifiche e Sprint: dove vederle in tv

PORTIMAO - Scattano le qualifiche del GP del Portogallo, primo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Ricomincia, quindi, la caccia al titolo iridato detenuto da Francesco Bagnaia, con una concorrenza agguerrita composta da Ducati ma non solo: Fabio Quartararo e Marc Marquez sono chiamati a una reazione, e nel venerdì di libere si è visto un Jack Miller scatenato, capace di firmare il nuovo record della pista. Si comincia alle 11:10 con le ultime prove libere, mentre alle 11:50 e alle 12:15 il via, rispettivamente, a Q1 e Q2 per definire la griglia di partenza della Sprint, che scatteranno alle 16:00. La giornata sarà trasmessa interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208) e in streaming su NowTV e Sky Go. Mentre in chiaro, le qualifiche e la Sprint saranno trasmesse in diretta su Tv8.