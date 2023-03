Come sta Pol Espargaro, gli aggiornamenti dopo la terribile caduta a Portimao

PORTIMAO - È stato diffuso il bollettino medico di Pol Espargaro, che nella seconda sessione di prove libere del GP del Portogallo, il primo della nuova stagione di MotoGP, è stato vittima di un brutto incidente nel passaggio di curva-10. Una dinamica che ha scatenato nuove proteste dei piloti, per l'assenza di adeguate misure di sicurezza sul tracciato, a partire dalla ghiaia, troppo grossa e quindi, oltre ad essere pericolosa, incapace di assorbire a dovere la velocità dei piloti che cadono, fino all'assenza di air fence, ovvero particolari barriere in grado di tutelare meglio i piloti che impattano contro superfici dure, su tutto il tracciato (solo in mattinata sono stati aggiunti, e solo in curva 10). Pol Espargaro era stato quindi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Faro; nel mentre, arrivavano notizie positive circa il fatto che fosse cosciente e in grado di muovere gli arti. In serata, il bollettino più preciso.