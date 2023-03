MotoGP, GP Portogallo: Bagnaia vince la Sprint, Martin 2°, out Bastianini

PORTIMAO - Francesco Bagnaia si aggiudica la Sprint del GP di Portogallo, primo appuntamento stagionale di MotoGP. Il campione del mondo in carica vince il serrato testa a testa con Jorge Martin, protagonista di un piccolo ma decisivo errore nell'ultimo giro. Grande bagarre anche per il terzo posto, con un gruppetto di cinque piloti coinvolti: la spunta Marc Marquez davanti a Jack Miller, poi un gruppetto di Aprilia, con Vinales, Aleix Espargaro e Oliveira. Decimo Quartararo, che ha provato a rimontare dopo un contatto con Mir (entrata sconsiderata dello spagnolo, poi caduto). Out Enea Bastianini, sfortunato nel venire abbattuto da Luca Marini.