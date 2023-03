Ducati, guaio Bastianini: abbattuto da Marini, frattura alla spalla

PORTIMAO - Brutte notizie per Enea Bastianini , che nella Sprint del GP di Portogallo di MotoGP ha rimediato una frattura alla scapola destra , dopo essere stato abbattuto da un incolpevole Luca Marini, scivolato nel tentativo di guadagnare una posizione dopo un piccolo errore del riminese. Bastianini è caduto violentemente a terra, sembrando subito molto dolorante. Dopo la prima radiografia all'interno della clinica nel circuito, i sospetti sono stati subito confermati. Indicazioni più precise sulle condizioni di Bastianini si avranno dopo i controlli all'ospedale di Portimao, come sottolineato da Davide Tardozzi.

Tardozzi: "Spero di riavere Bastianini in Texas"

"I raggi hanno evidenziato una frattura alla scapola destra. Ora lo portano all’ospedale di Portimao per ulteriori verifiche, in particolare per vedere se si tratta di una frattura composta o scomposta. Se sarà scomposta, si renderà necessaria l’operazione. La vedo difficile che ci sia in Argentina, spero che riesca a esserci in Texas, perché è una pista su cui va forte. Voglio essere ottimista", ha dichiarato il team manager della Ducati ai microfoni di Sky Sport.