Il gesto di stizza di Bagnaia contro Miguel Olivera: ecco cosa è successo

PORTIMAO - La questione dei "trenini" che si formano nelle qualifiche della MotoGP (e in maniera molto più evidente e pericolosa anche nelle categorie inferiori), è un tema sempre al centro del dibattito, e riemerso anche nel primo GP stagionale, quello del Portogallo. Protagonisti Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira, con il primo che ha platealmente mandato a quel paese il secondo, nella fase conclusiva delle qualifiche di Portimao. Infatti, Pecco si trovava in pieno giro lanciato per provare a migliorare il proprio tempo, ma ha dovuto rallentare e abortire il giro per aver incontrato il portoghese, troppo lento in quel frangente. Una situazione che ha portato anche alla perdita della pole position per il torinese, battuto da Marc Marquez, il quale aveva a sua volta utilizzato al meglio il riferimento di Enea Bastianini.