MotoGP, Bagnaia: "All'inizio ho gestito, sapevo che sarei risalito"

PORTIMAO - "Mi sono divertito tanto, la gara è stata lunga: non troppo, ma pensavo comunque che sarebbe stata più breve. Era tutta un'incognita, non sapevo cosa sarebbe successo perché sembra una gara corta, ma non lo è: devi solo usare una strategia diversa". Così Francesco Bagnaia ha commentato la vittoria nella Sprint che ha assegnato i primi punti della stagione 2023 di MotoGP, nell'ambito del Gran Premio del Portogallo. Il pilota della Ducati ufficiale ha vinto il duello contro il collega della Pramac, Jorge Martin, in una gara che ha invece visto Enea Bastianini rimediare un brutto infortunio dopo un contatto con Luca Marini.