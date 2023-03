MotoGP: Bagnaia fa il bis in Portogallo, dopo la Sprint vince anche la gara

PORTIMAO - Pecco Bagnaia vince il Gran Premio del Portogallo, valevole per la prima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Dopo aver vinto la prima Sprint della storia al sabato, il campione in carica della Ducati si prende anche la gara domenicale e consolida la prima posizione della classifica piloti dopo il weekend inaugurale della stagione. Sul podio salgono altre due moto italiane: al secondo posto, infatti, c'è l'Aprilia di Maverick Vinales davanti all'altra Ducati di Marco Bezzecchi del team VR46. Quarto posto per Johann Zarco davanti a Alex Marquez. Solamente ottavo Fabio Quartararo, mentre sono out per caduta Miguel Oliveira, Marc Marquez e Jorge Martin.