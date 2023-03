MotoGp, la classifica piloti aggiornata dopo il Gp del Portogallo

PORTIMAO - Pecco Bagnaia consolida la prima posizione nella classifica piloti della MotoGP dopo la vittoria nel Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento stagionale del campionato. Grazie al doppio successo tra Sprint e gara della domenica, infatti, il campione in carica della Ducati aumenta il vantaggio in graduatoria sugli inseguitori. Seconda piazza occupata da Maverick Vinales, già distante 12 punti dal torinese, mentre in terza posizione c'è Marco Bezzecchi.