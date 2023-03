MotoGP, Bagnaia vince a Portimao: "Non era scontato partire così"

PORTIMAO - "Non era scontato partire così, ed esserci riusciti è importante quando tutto funziona bene il potenziale è anche molto alto. Abbiamo lavorato tanto sui miei errori l'anno scorso. Vedremo come andrà in Argentina, il potenziale è molto alto, siamo a un livello buonissimo e dobbiamo lavorare sempre così". Pecco Bagnaia ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria nel Gran Premio del Portogallo, valevole per la prima tappa del Mondiale 2023. Il pilota della Ducati ha conquistato sia la Sprint che la gara della domenica, chiudendo alla perfezione il weekend inaugurale del 2023 per il Motomondiale.