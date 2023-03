MotoGP, Marquez e l'incidente con Oliveira: "Ho commesso un errore"

PORTIMAO - "La cosa più importante è che Oliveira sia a posto. Oggi ho fatto un errore, per questo ho ricevuto la penalità per il GP d'Argentina. Ovviamente non era mia intenzione. Volevo andare a sinistra, ma la moto non mi ha seguito. Ho evitato Martin, però ho preso Oliveira. Voglio scusarmi con Oliveira e il suo team". Marc Marquez ha parlato così dopo l'incidente nel Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota di Cervera ha commesso un errore alla curva 3 e, dopo pochi giri, è finito fuori pista buttando giù anche Miguel Oliveira. Ai microfoni di Sky Sport sono arrivate le scuse pubbliche rivolte al pilota di casa. "Se sarò in Argentina? Non lo so. Domani ho la visita" - ha poi detto Marquez.