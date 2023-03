Ufficiale Marquez, scelta la dura sanzione per l'incidente con Oliveira

PORTIMAO - Sarà doppio long lap penalty per Marc Marquez nel Gran Premio d'Argentina di MotoGP. Questa la sanzione decisa per il pilota di Cervera, autore di una manovra che ha causato l'incidente con Miguel Oliveira: il numero 93 della Honda ha commesso un errore alla curva 3 e, dopo pochi giri, è finito fuori pista buttando giù anche il portoghese. Non è però sicura la sua presenza tra sette giorni a Termas de Rio Hondo: le visite mediche effettuate al centro medico hanno evidenziato una possibile frattura al primo metacarpo della mano destra per Marquez, che domani effettuerà dei controlli più specifici alla clinica Dexeus di Barcellona.