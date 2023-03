MotoGP, anche Oliveira salta l'Argentina per infortunio

ROMA - Il motomondiale perde un altro pezzo: anche Miguel Oliveira , infatti, è costretto a saltare il GP di Argentina , secondo appuntamento della stagione di MotoGP in programma nel fine settimana. Si tratta del quarto pilota, facendo riferimento alla sola classe regina, a dare forfait per la prova di Termas de Rio Hondo, dopo il turbolento weekend di Portimao . Oltre al pilota Aprilia, infatti, assenti anche Marc Marquez (che aveva causato l'incidente proprio con Oliveira), Enea Bastianini e Pol Espargaro (lo spagnolo, dopo l'incidente nelle prove libere, sarà assente per molti mesi).

Il comunicato dell'Aprilia

A rendere nota la situazione del portoghese è il team RNF, tramite un comunicato, nel quale si legge: "Miguel Oliveira non parteciperà al GP di Argentina a causa di un infortunio. Dopo l'incidente nell'appuntamento in Portogallo, il pilota è stato sottoposto a esami approfonditi che hanno rivelato un ulteriore problema, che non gli permetterà di essere al via del secondo Gran Premio stagionale. Miguel proverà a recuperare per il GP di Austin, due settimane più tardi".