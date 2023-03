Penalità Marquez, retromarcia FIM: "La sconterà al primo GP in cui prenderà parte"

ROMA - La FIM, Federazione Internazionale del Motociclismo, ha pubblicato una nota con cui va a correggere il provvedimento preso domenica 26 marzo, al termine della gara di Portogallo di MotoGP, in merito alla penalità inflitta a Marc Marquez: un doppio long lap penalty per il grave errore di valutazione che lo ha portato a centrare in pieno Miguel Oliveira, infortunandolo. La sanzione doveva essere scontata specificatamente in Argentina, sede del secondo GP stagionale; un appuntamento che Marquez avrebbe comunque saltato, dopo un'operazione alla mano per un problema rimediato nello stesso incidente con il portoghese.