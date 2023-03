MotoGP, Ducati: "Nessun intervento per Bastianini, ci prova per Austin"

La nota diffusa da Ducati

In merito alle condizioni di Bastianini, ecco il comunicato diffuso da Ducati: "Enea è stato sottoposto a una visita medica a Forlì. Il dottor Porcellini ha confermato che non dovrà essere operato alla spalla destra. Enea deve tenere la spalla immobilizzata, per poi iniziare la riabilitazione lunedì 3 aprile con l'obiettivo di rientrare al GP di Austin". L'appuntamento in Texas è fissato per il weekend del 16 aprile.