MotoGP, Bastianini dopo l'infortunio: "Obiettivo Austin, ma ne deve valere la pena"

"Obiettivo Austin, ma ne deve valere la pena"

Bastianini, quindi, salterà sicuramente l'Argentina, ma punta a ritornare nella successiva gara di Austin: "Ci sono buone speranze di tornare a Austin, quindi l'obiettivo sarà tornare in forma per quell'appuntamento. Dovrò però essere a posto per guidare una MotoGP, ne dovrà valere la pena", ha specificato Bastianini, che a Austin aveva vinto già lo scorso anno.