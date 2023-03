MotoGP, Bagnaia cerca la prima volta in Argentina: "Qui poco competitivi l'anno scorso, ma siamo migliorati"

TERMAS DE RIO HONDO - Confermare un avvio di stagione super, con la doppietta messa a segno in Portogallo, anche nel GP d'Argentina, tracciato su cui Francesco Bagnaia non ha mai ottenuto nessuna vittoria in carriera. "Sono molto curioso di iniziare questo weekend, l'anno scorso non siamo stati particolarmente competitivi ma nel corso della passata stagione siamo molto migliorati molto. Da domani - continua il pilota italiano - dobbiamo dimostrare se abbiamo potenziale anche su questo tracciato. Venerdì dovrebbe piovere, qui non abbiamo fatto test e la pista potrebbe essere sporca, ma noi siamo pronti per fare il nostro meglio".