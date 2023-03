MotoGP, GP Argentina: Vinales precede Espargaro nelle FP1, Bagnaia 10°

TERMAS DE RIO HONDO - Le Aprilia svettano nella prima sessione di prove libere del GP di Argentina, secondo appuntamento del mondiale di MotoGP. Maverick Vinales, infatti, ha fermato il cronometro in 1:39.207, precedendo di quasi tre decimi Aleix Espargaro e Jorge Martin, prima delle Ducati in pista. Il campione del mondo Francesco Bagnaia, fresco di doppietta a Portimao, è invece decimo, occupando quindi l'ultima posizione valida per l'accesso diretto in Q2: non un dettaglio da poco se, come da previsioni, dovesse effettivamente piovere nelle FP2. Se Franco Morbidelli trova un lampo di positività, ottavo, non si può dire lo stesso dell'altra Yamaha in pista: Fabio Quartararo è, infatti, 15esimo.