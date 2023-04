MotoGP: pole di Alex Marquez in Argentina, poi Bezzecchi e Bagnaia

TERMAS DE RIO HONDO - E' Alex Marquez a prendersi la pole position nel Gran Premio d'Argentina, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Termas de Rio Hondo è una prima fila tutta Ducati, con lo spagnolo seguito da Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. Dalla quarta casella in griglia partirà Franco Morbidelli, autore di una grande prestazione che gli consegna la seconda fila assieme a Maverick Vinales e Johann Zarco. Seguono Luca Marini e Jorge Martin, rispettivamente settimo e ottavo davanti ad Aleix Espargaro, mentre a chiudere la top ten c'è Fabio Quartararo, solo in quarta fila. Appuntamento alle ore 20 con la Sprint Race.