MotoGp, la classifica aggiornata dopo la Sprint del Gp d'Argentina

TERMAS DE RIO HONDO - E' ancora Pecco Bagnaia a guidare la classifica piloti dopo la Sprint Race del Gran Premio d'Argentina, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Sono 14, infatti, i punti di vantaggio su Maverick Vinales, che nella mini-gara della vigilia ha chiuso appena dietro al pilota Ducati, in settima posizione. Terza piazza per Marco Bezzecchi, a 25 punti davanti a Brad Binder, vincitore della Sprint odierna. Domenica alle 19 italiane la gara decisiva.