MotoGP, Bagnaia: "Avere Bastianini in Argentina avrebbe aiutato"

TERMAS DE RIO HONDO - "E' stata una gara divertente, non avrei fatto qualcosa di più, perché mi sarei dovuto stendere. Sicuramente molti piloti si sono sentiti in dovere di spingere molto, non avrebbe avuto senso spingermi oltre. Il sesto posto è un buon risultato per oggi". Pecco Bagnaia ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il sesto posto nella Sprint Race al Gran Premio d'Argentina, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il pilota Ducati ha spiegato il risultato odierno, affermando però che nella gara domenicale gli obiettivi saranno ben diversi.