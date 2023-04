MotoGP Argentina, Mir salta la gara: trauma cranico dopo la caduta nella Sprint

Joan Mir, i tempi di recupero

Nel comunicato diffuso sui profili social di Honda e MotoGP, inoltre, sono segnalati i tempi di recupero previsti per rivedere in pista Mir. In particolare, il campione del mondo 2020 farà rientro in Europa per procedere con le cure e il riposo necessari, in vista di un pieno recupero già per il prossimo weekend di gara, a Austin tra il 14 e il 16 aprile.