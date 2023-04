MotoGP: guaio Bagnaia! Caduta per il pilota Ducati: addio podio

TERMAS DE RIO HONDO - Caduta per Pecco Bagnaia nel Gran Premio d'Argentina di MotoGP. Il pilota della Ducati, mentre era in lotta per il secondo posto con Alex Marquez, è finito con la moto nella ghiaia a otto giri dal termine, dovendo dire addio a un risultato importante nella gara di Termas de Rio Hondo. Ne ha tratto vantaggio Franco Morbidelli, che è così avanzato in terza posizione dietro a Bezzecchi e al pilota spagnolo del team Gresini. Bagnaia è comunque rientrato in pista per cercare di salvare la gara e non chiudere con un ritiro.