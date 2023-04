MotoGP, Bezzecchi vince in Argentina: secondo Zarco davanti a Marquez

TERMAS DE RIO HONDO - E' Marco Bezzecchi a portarsi a casa il Gran Premio d'Argentina , valevole per la seconda tappa del Mondiale 2023 di MotoGP . Il riminese del team VR46, per cui arriva la prima vittoria in classe regina e la testa della classifica , domina la gara di Termas de Rio Hondo, chiudendo con un grosso vantaggio sulle Ducati di Johann Zarco e Alex Marquez , che completano un podio con tre moto della casa emiliana. Quarto un ottimo Franco Morbidelli , che vede sfumare all'ultimo il podio. Chi invece esce deluso dalla tappa sudamericana è Pecco Bagnaia : il campione del mondo finisce nella ghiaia con la sua Ducati e, pur rientrando, non va oltre il sedicesimo posto.

La cronaca

Bezzecchi è il più lesto a mettersi in testa in partenza, precedendo Marquez e Bagnaia. I tre sono seguiti a ruota da Morbidelli, che crea un buon distacco da tutti gli inseguitori. Davanti il riminese è sempre più imprendibile: a metà gara è già diversi secondi avanti rispetto a tutti, mentre sull'asfalto bagnato della pista argentina, Alex e Pecco si sfidano a colpi di sorpassi tallonati da Morbidelli. La svolta arriva però a otto giri dalla fine, quando Bagnaia finisce nella ghiaia e, pur rientrando in pista, dice addio a un risultato importante. Davanti Bezzecchi è imprendibile, per lui arriva una vittoria mai in dubbio, mentre sul podio sale a sorpresa Zarco, arrivato da dietro, che supera anche Marquez e scalza Morbidelli dalla top 3.