MotoGP, prima vittoria per Bezzecchi: "Non riesco a crederci"

TERMAS DE RIO HONDO - "Ero quasi disperato quando ho visto che oggi pioveva, ma già nel warm-up mi sentivo bene. Quando sono partito in gara è stato bellissimo. Per cercare di darmi conforto durante la gara mi parlavo ed è andata bene. Primo in classifica? Non lo sapevo, non riesco a crederci. E' un sogno che si avvera, anche se mancano tantissime gare. La gara di oggi è stata veramente bella. Non so come descrivere le emozioni che ho dentro". Marco Bezzecchi ha parlato così dopo il successo nel Gran Premio d'Argentina, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il pilota del team VR46 ha conquistato la prima vittoria in carriera in classe regina, prendendosi anche il primo posto del Mondiale Piloti.