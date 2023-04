Ezpeleta non ha dubbi: "Anche la F1 copia dalla MotoGP"

ROMA - La Formula 1 è stata più volte un esempio per la MotoGP . A dirlo è stato in numerose occasioni il Ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta , che non ha mai nascosto di voler prendere spunto dal Circus e dal collega Stefano Domenicali. Ultima delle novità passata prima dalle quattro e poi alle due ruote è stata la Sprint Race. Ai microfoni di "Cadena Cope", Ezpeleta ha affermato con decisione: "Vado avanti, continuo a copiare tutto ciò che può essere copiato".

Le parole di Ezpeleta

"Certo, non possiamo riprendere ogni format dalla Formula 1, per esempio non possiamo fare gare lunghe di due ore perché le moto e il fisico non lo permettono - ha aggiunto Ezpeleta -. In alcuni casi minori, immagino che la Formula 1 copierà tutto quello che potrà da noi, e sarebbe sciocco non farlo. Siamo categorie complementari, ciò che funziona per una funziona per l’altra".