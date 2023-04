MotoGP Argentina, Morbidelli: "Lotta con Bezzecchi e Bagnaia come al ranch"

Le parole di Morbidelli

"Siamo buoni amici, lottiamo sempre duramente - ha proseguito il pilota vicecampione del mondo nel 2020 -. Abbiamo un'ottima relazione, non ci tratteniamo mai in pista. Non abbiamo paura di toccarci, o di dire a un altro che ha fatto il co*****e, siamo un bellissimo gruppo. E sì, questo si riflette anche in pista, sulle performance e su come lottiamo tra di noi e con gli altri".