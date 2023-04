MotoGP, Bezzecchi: "Crescita sorprendente. Classifica? L'ho guardata e ho goduto"

ROMA - Marco Bezzecchi è il volto del momento in MotoGP, dopo aver raccolto la prima vittoria in carriera nella classe regina, imponendosi in Argentina; un trionfo che gli ha anche consegnato la testa momentanea della classifica. Temi raccontati in un'intervista a Sky Sport, in cui ha ammesso: "Sicuramente è stata una crescita sorprendente anche per me, non me l’aspettavo così rapida. Ma dall’anno scorso i ragazzi mi hanno aiutato molto, mi hanno fatto sentire molto bene, mi hanno dato una mano per andare sempre un po’ meglio. Sarà difficile lottare per il podio tutte le gare perché ci sono piloti fortissimi e molto più esperti di me, ma intanto un pezzettino l’ho messo lì. Cercherò di essere sempre veloce, e dove avrò la possibilità cercherò di lottare".

Come anticipato, il trionfo di Termas de Rio Hondo e la contemporanea caduta di Francesco Bagnaia hanno proiettato Bezzecchi in testa alla classifica mondiale; a riguardo, il riminese ha dichiarato: "La classifica? L’ho guardata perché essere in testa è una cosa che non ti succede molte volte nella vita. Ho anche un po’ goduto, ma è presto, ho pensato a godermi di più la gara. Ma per il team è stato bello, perché si fanno un gran mazzo, e sono solo che contento di provare a dargli queste soddisfazioni".

Il successo e le parole di Valentino Rossi Sul podio in Argentina, Bezzecchi si è presentato con la maglietta dell'Argentina; un episodio che ha ricordato quanto fatto anni prima da Valentino Rossi. Proprio il Dottore è una figura sempre presente nel paddock, a partire ovviamente proprio dal team in cui Bezzecchi e Luca Marini corrono: "Vale è stato contento. Ci siamo sentiti prima della gara, gli ho mandato dei messaggi. Non ero tranquillissimo, dopo il warm up gli ho detto che speravo che si asciugasse. Poi a ridosso della gara metto via il telefono e non l’ho più guardato. La sera l’ho ripreso e mi aveva scritto ‘Direi bene comunque anche sul bagnato’". Proprio sull'episodio, Bezzecchi ha concluso: "Non volevo metterla. Vale ha vinto milioni di gare, io solo una, non volevo fare troppa scena. Poi me l’hanno data firmata, è stato bellissimo".

