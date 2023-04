Ducati pigliatutto in MotoGP: il successo manca solo in due piste

ROMA - La MotoGP ha ufficialmente imparato a conoscere Marco Bezzecchi ; il riminese aveva già stupito tutti al suo primo anno, meritandosi la palma di miglior rookie del 2022. La stagione 2023 è cominciata ancora meglio, con tre podi consecutivi, e in crescendo: terzo posto in gara a Portimao, secondo posto nella Sprint in Argentina, seguita dalla vittoria in gara. Un risultato storico anche per Ducati , visto che si è trattata della prima affermazione della scuderia di Borgo Panigale sul tracciato di Termas de Rio Hondo.

Buriram e Mandalika prossimi obiettivi Ducati

Finora, infatti, la Ducati aveva collezionato "solo" un totale di tre podi in Argentina, tra cui il secondo posto dello scorso anno di Jorge Martin. Poi, nel 2020 e nel 2021, il motomondiale non ha fatto tappa in Sudamerica a causa del calendario rivoluzionato dalle esigenze dettate dalla pandemia. In precedenza, Andrea Dovizioso aveva centrato un secondo posto nel 2015 e un terzo posto nel 2019. Per questo, analizzando il calendario attuale, rimangono solo due piste su cui Ducati non ha mai vinto, anche in questo arrivando al massimo al secondo posto: si tratta di Buriram, in Thailandia, e quello di Mandalika, in Indonesia.