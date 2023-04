MotoGP, GP Americhe 2023 in diretta tv: orari e dove vederlo

ROMA - Dopo la tappa in Argentina, la MotoGP torna in pista con il Gran Premio delle Americhe , terzo round del Motomondiale 2023. Venerdì 14 aprile si comincia alle 17:45 con la prima sessione di prove libere; alle 22 si torna in pista con le FP2. Sabato 15 aprile andrà in scena l'ultima sessione di libere dalle 17:10, a precedere le qualifiche: il Q1 inizia alle 17:50, mentre il Q2 alle 18:15. Alle 22, poi, l'appuntamento con la Sprint. Per quanto riguarda la domenica, dopo il breve warm up alle 16:45, la gara della classe regina è prevista alle 21.

Dove vedere il Gran Premio

Il Gran Premio delle Americhe sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. La Sprint sarà visibile in diretta anche in chiaro su TV8, mentre la gara verrà trasmessa in differita; infine, sarà possibile seguire qualifiche, sprint e gara anche con il LIVE di corrieredellosport.it.