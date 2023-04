MotoGP, Lorenzo: “Marquez deve vincere il ricorso per la penalità”

ROMA - "La penalità di Marquez? È il suo DNA, quello di correre con il coltello tra i denti. Vuole sempre vincere, e questo lo porta a rischiare di più". Così Jorge Lorenzo, ospite al programma , commenta la sanzione comminata a Marc Marquez dopo l'incidente in Portogallo, primo appuntamento di MotoGP, in cui ha centrato Miguel Oliveira, provocando l'infortunio di entrambi. Ancora sulla penalità, Lorenzo sottolinea: "Quello che è scritto è scritto, e non può essere cambiato. Non è giusto per Marquez, anche se non lo sarebbe nemmeno per gli altri piloti coinvolti. Secondo me deve vincere il ricorso".