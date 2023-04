MotoGP, Marc Marquez non sarà presente a Austin: il comunicato

Marquez: "Osso non ancora guarito"

"Ho appena sostenuto una TAC che ha evidenziato come l'osso sia ancora in fase di guarigione - ha spiegato Marquez -. Dopo un confronto con il team guidato dal Dott. Ignacio Roger de Ona, abbiamo deciso di non prenderci alcun rischio, e quindi non sarò presente a Austin. Continuerò la riabilitazione come ho fatto finora, con l'obiettivo di tornare in pista il prima possibile".