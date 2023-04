Ducati, Bastianini salta anche Austin: al suo posto ci sarà Pirro

ROMA - Enea Bastianini non ha recuperato in tempo per il Gran Premio delle Americhe, e salterà, quindi, anche il terzo appuntamento della stagione di MotoGP. Il pilota della Ducati si era infortunato nella Sprint del Portogallo, procurandosi la frattura composta della scapola destra, e aveva già rinunciato alla gara di Termas de Rio Hondo. "Ce l'ho messa tutta e ci ho creduto fino ad oggi ma purtroppo il tempo era troppo poco. Non volerò verso Austin, ma oggi sono tornato a sorridere", ha scritto Bastianini sui propri profili social. In Texas mancherà ancora anche Marc Marquez, mentre Miguel Oliveira avrà gli ultimi controlli nella giornata di giovedì per provare a ottenere il via libera.