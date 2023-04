MotoGP, Bagnaia ammette: "Ancora deluso dalla caduta in Argentina"

ROMA - "Sono contento di tornare in pista ad Austin questo fine settimana. Il GP delle Americhe è uno dei miei appuntamenti preferiti ed il circuito è molto particolare. In passato siamo sempre stati piuttosto veloci qui e penso che potremo fare bene anche quest’anno. Sono ancora deluso per la caduta in Argentina e voglio lasciarla alle mie spalle e tornare a lottare per la vittoria nelle gare di sabato e domenica". Pecco Bagnaia ha parlato così in vista del Gran Premio delle Americhe, valevole per la terza tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il pilota Ducati punta a riscattarsi sul circuito di Austin dopo la caduta e lo zero in Argentina nel weekend prima di Pasqua.