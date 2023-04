Ducati, Bastianini ancora fuori: "Ho fatto il possibile"

ROMA -"Sono dispiaciuto di non poter correre ad Austin perché ci tenevo molto. E' una pista che mi piace e l'anno scorso avevo ottenuto una bella vittoria". Enea Bastianini ha parlato così dopo l'annuncio del suo forfait al Gran Premio delle Americhe , valevole per la terza tappa del Mondiale 2023 di MotoGP . Il pilota Ducati , già assente in Argentina causa frattura alla scapola destra, verrà sostituito nel weekend di Austin dal collaudatore Michele Pirro .

Le parole di Bastianini

"Ho fatto davvero tutto il possibile in queste settimane, ma ancora ci vuole del tempo e non avrebbe avuto senso rischiare - ha aggiunto Bastianini -. Ora cercherò di lavorare ancora più intensamente per recuperare le forze in tempo per il GP di Spagna a Jerez".