MotoGP, la Corte d'Appello sospende la penalità a Marquez

ROMA - La Corte d'Appello della MotoGP ha annunciato la decisione di sospendere la penalità a Marc Marquez, in attesa di emettere una sentenza definitiva sul caso che riguarda il pilota della Honda. Sul campione spagnolo, infatti, pesa il doppio long lap penalty inflitto dopo i fatti di Portimao, a cui ha fatto seguito il ricorso della Honda: infatti, inizialmente la dicitura della sanzione prevedeva che la penalità venisse scontata specificatamente in Argentina, salvo poi modificandola in "alla prima gara utile". Un cambio da regolamento non consentito.