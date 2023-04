Mir, terrore in pista: evita la moto di Zarco e cade VIDEO

AUSTIN (Stati Uniti) - Attimi di paura nella prove libere del venerdì ad Austin, dove nel weekend è in programma il Gran Premio delle Americhe del motomondiale. Durante la sessione riservata alla MotoGp, lo spagnolo Joan Mir, in sella alla Honda, ha rischiato una terribile collisione con il francese Johann Zarco. La Ducati del transalpino è finita sull'asfalto, in uscita di una curva a esse, proprio mentre arrivava Mir, che si è ritrovato la moto di Zarco in traiettoria e l'ha schivata di un soffio, finendo lui stesso lungo, fuori pista. "La moto di Zarco veniva verso di me - il racconto di Mir - se cadi in una S, la moto va verso la curva successiva. Non ho visto cadere Zarco, perché in quel tratto bisogna essere molto concentrati. Io mi trovavo alla curva 5 quando ho visto avvicinarsi la sua moto, alla curva 6. In questo circuito, se cadi in una S durante la gara, ti porti dietro qualcuno".