MotoGP, Bagnaia in pole a Austin: Rins e Marini in prima fila

AUSTIN - Le qualifiche del Gran Premio delle Americhe, terzo round del mondiale di MotoGP, hanno visto Francesco Bagnaia conquistare la pole position. In seconda posizione, con un inaspettato acuto nel finale, la Honda di Alex Rins, mentre a completare la prima fila è la Ducati del team VR46 di Luca Marini. Il prossimo appuntamento è alle ore 22 con la Sprint. In seconda fila Alex Marquez, seguito da Marco Bezzecchi e Aleix Espargaro, mentre Fabio Quartararo apre la terza fila, in settima posizione.