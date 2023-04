MotoGP, diretta gara GP Americhe: orario e dove vederla in tv

AUSTIN - Sul circuito di Austin è il momento della gara del Gran Premio delle Americhe, valevole come terzo round stagionale della MotoGP. Francesco Bagnaia ha monopolizzato il sabato, conquistando la prima pole del 2023 e andando successivamente a vincere la Sprint, battendo un ottimo Alex Rins. La gara sul circuito di Austin sarà trasmessa dalle ore 21 in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOW e su Sky Go, oltre che in chiaro in differita alle 23 su TV8.