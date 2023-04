MotoGP Austin, Alex Marquez: “Ho vomitato nel casco e sono caduto”

AUSTIN - "Ho cominciato a sentirmi un fastidio allo stomaco prima della Sprint, e appena ho frenato, ho vomitato , come se il corpo fosse collassato all'improvviso". È cominciata così l'incredibile testimonianza di Alex Marquez , nel raccontare il motivo della caduta avvenuta nel corso della Sprint del round di Austin di MotoGP . Il pilota spagnolo era in lotta per le posizioni a ridosso del podio, dopo essere scattato dalla quarta casella maturata nelle precedenti qualifiche (in cui si è reso protagonista di un episodio al limite con Francesco Bagnaia ) . Poi, il malessere: "Qualcosa che ho mangiato mi ha provocato questa indisposizione, eppure ho mangiato il solito - spiega Marquez - . Anche ai box ho vomitato, ora è tutto a posto. Ora mi riposo per la gara, abbiamo un buon ritmo".

Alex Marquez: "Ecco dove deve migliorare Ducati"

"La partenza è il momento in cui dobbiamo migliorare di più. Nella Sprint sono partito male, poi nella prima curva ho provato a rimediare in qualche modo, per riprendere la gara passo dopo passo - ha raccontato Marquez spiegando le sensazioni sulla moto, in vista della gara di stasera -. Al momento, sono le partenze che mi fanno perdere molto tempo, perché c'è una frizione diversa rispetto a quella a cui ero abituato in Honda, ma non si può avere tutto. Non so se sarei riuscito a salire sul podio, ma potevo lottare. Comunque, le gare lunghe ci favoriscono".