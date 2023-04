MotoGp, la classifica aggiornata dopo la gara del GP delle Americhe

AUSTIN - È ancora Marco Bezzecchi a comandare la classifica piloti di MotoGP dopo la gara del Gran Premio delle Americhe. Al pilota del team VR46, infatti, è bastata la sesta posizione in gara per prendersi un margine in doppia cifra su Francesco Bagnaia, autore della seconda caduta consecutiva dopo quella in Argentina. Con la vittoria di Austin, Alex Rins recupera terreno e sale addirittura in terza posizione.